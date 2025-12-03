Hafta sonu ne sınavı var? 6-7 Aralık tarihinde hangi sınavı var, saat kaçta?
Hafta sonu yaklaşırken sınav takvimine gözler yeniden çevrildi. 6–7 Aralık 2025 tarihleri, birçok öğrenci ve aday için önemli sınavların yer aldığı yoğun bir döneme işaret ediyor. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar var?
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı, İSG sınavı ve 2025-Kaymakamlık/2 sınavı gündemde yer alıyor. İşte sınav saatleri!
HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
Kaymakamlık – İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2)
Sınav Tarihi: 06.12.2025
Sonuç Tarihi: 06.01.2026
İSG – İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG)
Sınav Tarihi: 07.12.2025
Sonuç Tarihi: 06.01.2026
CBRY – Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY)
Sınav Tarihi: 07.12.2025
ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınava Giriş Belgesi, adayların erişimine ÖSYM tarafından açılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden sistemine giriş yaparak sınav giriş belgelerini kolayca görüntüleyip indirebilecekler.