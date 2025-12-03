(AA)

e-YDS kontenjanları nasıl olacak?

Sınava alınacak aday sayısı, sınav binalarının kapasitesi ile sınırlı. Kontenjanlar ise şu şekilde belirlendi:

Ankara: 4.376 aday

İstanbul: 455 aday

İzmir: 120 aday

Adana: 316 aday

Adaylar kontenjan dahilinde, sınav ücretini ödeme sırasına göre kabul edilecek. Kontenjan dolduğunda sistem, ücret yatırma işlemini engelleyecek ve başvuru süreci sona erecek.