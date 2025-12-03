PODCAST CANLI YAYIN

ÖSYM, 2025 yılı Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (e-YDS) İngilizce alanında yapılacak 2025/12 oturumu için başvuruların başladığını duyurdu. Peki e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınava başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte adayların merak ettiği detaylar ve ÖSYM başvuru ekranı...

ÖSYM, 2025 yılı Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (e-YDS) İngilizce alanında yapılacak 2025/12 oturumu için başvuruların başladığını duyurdu.

e-YDS ne zaman?

e-YDS 2025/12, 20 Aralık 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav gününde saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Son başvuru tarihi ne zaman?

Başvurular 3-11 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını 3 Aralık 2025 saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

e-YDS BAŞVURU EKRANI

e-YDS kontenjanları nasıl olacak?

Sınava alınacak aday sayısı, sınav binalarının kapasitesi ile sınırlı. Kontenjanlar ise şu şekilde belirlendi:

  • Ankara: 4.376 aday
  • İstanbul: 455 aday
  • İzmir: 120 aday
  • Adana: 316 aday

Adaylar kontenjan dahilinde, sınav ücretini ödeme sırasına göre kabul edilecek. Kontenjan dolduğunda sistem, ücret yatırma işlemini engelleyecek ve başvuru süreci sona erecek.

e-YDS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ÖNCESİ PROVA

ÖSYM, sınavın elektronik ortamda yapılacak olması nedeniyle adayların sınav arayüzünü önceden tanımaları amacıyla deneme e-Sınavı hazırladı. Sınava katılacak adaylar bu deneme sınavından faydalanabilir.

DENEME SINAVINA GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

