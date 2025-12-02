Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman? CBRY sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı (CBRY) sınavına kısa bir süre kala giriş belgeleri ve sınava ilişkin detaylar adayların gündeminde. Peki Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta? CBRY sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte güncel ÖSYM takvimine ilişkin detaylar...
Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman?
2025 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY), 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.
ÖN BAŞVURU SONUÇLARI KASIM ORTASI ERİŞİME AÇILDI
Adaylar, ön başvuru sonuçlarına 13 Kasım 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-CBRY Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, Kılavuz'a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri önem arz ediyor.