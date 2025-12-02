PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman? CBRY sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı (CBRY) sınavı öncesi adayların gündeminde sınava ilişkin detaylar var. Peki CBRY sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte güncel ÖSYM takvimi…

Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman?

2025 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY), 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.

ÖN BAŞVURU SONUÇLARI KASIM ORTASI ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, ön başvuru sonuçlarına 13 Kasım 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-CBRY Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, Kılavuz'a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri önem arz ediyor.

2025-CBRY: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

