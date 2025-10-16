PODCAST CANLI YAYIN

Bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? 18-19 Ekim hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta?

Eğitim ve kariyer yolculuğunda kritik önem taşıyan sınav takvimi, 18-19 Ekim 2025 hafta sonunda hangi sınavların olduğu merak ediliyor. Adaylar, “Bu hafta sonu hangi sınavlar var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte hafta sonu gerçekleşecek sınav tarihleri ve saatleri…

Açıklanan takvime göre, bu hafta sonu TR-YÖS/2 sınavı ve 117. ÖGG sınavı yapılacak. Peki 18-19 Ekim hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR YAPILACAK?

◾Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sınav takvimine göre 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 19 Ekim Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

Sınavda ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TR-YÖS (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı), 2025 yılının ikinci uygulaması olan 2025-TR-YÖS/2, 19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

