BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor? BİLSEM ön değerlendirme sınavı hangi tarihte?

2025–2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu kısa süre önce yayımlandı. BİLSEM’e başvurmayı planlayan öğrenciler ve veliler ise sürecin nasıl işleyeceğini merak ederek başvuru takvimini ve uygulama aşamalarını araştırmaya başladı. Peki BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor?

BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor? BİLSEM ön değerlendirme sınavı hangi tarihte?

BİLSEM'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve veliler, tanılama sürecine ilişkin takvimin duyurulmasının ardından gözlerini başvuru ve sınav tarihlerine çevirdi. Ön değerlendirme aşamasından başlayarak tüm sürecin nasıl işleyeceği merak konusu olurken, "BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? Ön değerlendirme sınavı hangi tarihte yapılacak?" soruları araştırılıyor.

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre süreç, 10-13 Kasım 2025 tarihleri arasında il tanılama sınav komisyonlarının oluşturulmasıyla başlayacak. Ardından 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ilkokul müdürleri, rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar ve 1, 2, 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. S on olarak, 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında öğretmenler tarafından gözlem formlarının doldurulması aşamasına geçilecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Ön değerlendirme süreci için randevular 28 Kasım–08 Aralık 2025 tarihleri arasında oluşturulacak.
09 Aralık 2025'te, ön değerlendirmeye girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Ön değerlendirme uygulamaları ise 15 Aralık 2025–20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sürecin sonunda, 27 Şubat 2026'da bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi açıklanacak.

BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirmeye girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan–19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

