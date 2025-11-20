BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor? BİLSEM ön değerlendirme sınavı hangi tarihte?

BİLSEM 'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve veliler, tanılama sürecine ilişkin takvimin duyurulmasının ardından gözlerini başvuru ve sınav tarihlerine çevirdi. Ön değerlendirme aşamasından başlayarak tüm sürecin nasıl işleyeceği merak konusu olurken, "BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? Ön değerlendirme sınavı hangi tarihte yapılacak?" soruları araştırılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre süreç, 10-13 Kasım 2025 tarihleri arasında il tanılama sınav komisyonlarının oluşturulmasıyla başlayacak. Ardından 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ilkokul müdürleri, rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar ve 1, 2, 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. S on olarak, 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında öğretmenler tarafından gözlem formlarının doldurulması aşamasına geçilecek.