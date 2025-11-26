AUZEF bitirme (final) sınav tarihleri 2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde ara sınavların sona ermesinin ardından, gözler şimdi AUZEF bitirme sınavlarının ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki AUZEF bitirme (final) sınavı ne zaman? İşte tarihleri!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim yılı ara sınavlarının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından, AUZEF öğrencilerinin gündemi final sınavlarına yöneldi. Binlerce öğrenci, 2025 AUZEF bitirme (final) sınavlarının ne zaman yapılacağını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte AUZEF final takvimine ilişkin son durum!
AUZEF BİTİRME SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi AUZEF'in bitirme sınavları, 27 – 28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bütünleme (telafi) sınavları ise 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.
AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı'na ait sınav yerleri henüz duyurulmadı. Üniversiteden açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.