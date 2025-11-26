İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim yılı ara sınavlarının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından, AUZEF öğrencilerinin gündemi final sınavlarına yöneldi. Binlerce öğrenci, 2025 AUZEF bitirme (final) sınavlarının ne zaman yapılacağını ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte AUZEF final takvimine ilişkin son durum!