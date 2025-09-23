AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | Açık Öğretim Lisesi 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimine dair detayları merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav tarihlerini ve gerekli belgeleri önceden öğrenerek hazırlıklarını tamamlayabilecek.