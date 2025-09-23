SON DAKİKA
AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | Açık Öğretim Lisesi 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre sınavlar belirlenen tarihlerde ülke genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 11:01
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimine dair detayları merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav tarihlerini ve gerekli belgeleri önceden öğrenerek hazırlıklarını tamamlayabilecek.

1. Dönem Sınav Tarihleri

MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre 1. dönem yazılı sınav oturumları şu şekilde planlandı:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00

Sınavlar, Türkiye genelindeki belirlenen AÖL merkezlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınav saatlerine uyması, sınav sürecinde sorunsuz bir deneyim yaşaması açısından büyük önem taşıyor.

Sınava Girişte Gerekli Belgeler

AÖL sınavına girecek öğrenciler, yanlarında bazı belgeleri bulundurmak zorunda:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi

Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri:

Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi

Geçerlilik süresi devam eden pasaport

KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı

Bu belgeler, öğrencilerin sınav güvenliğini sağlamak ve kimlik doğrulama sürecini hızlandırmak amacıyla zorunlu tutuluyor.

Sınav Bölgesi ve Adres Güncellemeleri

Öğrenciler, sınav yerlerini iş takviminde belirtilen tarihler arasında sistem üzerinden güncelleyebilir. Ancak önemli bir uyarı: Adres değişikliği, otomatik olarak sınav merkezinin değişeceği anlamına gelmiyor.

Öğrenciler, sınav merkezlerini sistemdeki "sınav bölgesi irtibat merkezi" seçeneğinden kontrol etmeli ve gerekirse güncelleme yapmalıdır. Yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemleri sırasında sınav yeri bilgilerini güncellemek mümkündür.

