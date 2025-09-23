AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | Açık Öğretim Lisesi 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimine dair detayları merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav tarihlerini ve gerekli belgeleri önceden öğrenerek hazırlıklarını tamamlayabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
1. Dönem Sınav Tarihleri
MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre 1. dönem yazılı sınav oturumları şu şekilde planlandı:
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00
Sınavlar, Türkiye genelindeki belirlenen AÖL merkezlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınav saatlerine uyması, sınav sürecinde sorunsuz bir deneyim yaşaması açısından büyük önem taşıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Sınava Girişte Gerekli Belgeler
AÖL sınavına girecek öğrenciler, yanlarında bazı belgeleri bulundurmak zorunda:
Fotoğraflı sınav giriş belgesi
Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri:
Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı
T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi
Geçerlilik süresi devam eden pasaport
KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı
Bu belgeler, öğrencilerin sınav güvenliğini sağlamak ve kimlik doğrulama sürecini hızlandırmak amacıyla zorunlu tutuluyor.