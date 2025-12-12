Yüksek lisans başvurusu yapacak adayların yanı sıra araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman çevirici gibi akademik pozisyonlara yerleşmek isteyenlerin katıldığı ALES, ÖSYM tarafından yılda üç kez uygulanıyor. Yılın üçüncü ve son sınav oturumu ise geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi ve sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı.