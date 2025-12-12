PODCAST CANLI YAYIN

ALES 3 sonuçları açıklandı! ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

ALES 2025/3 sonuçlarına ilişkin bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 23 Kasım’da 163 bin 999 adayın katılımıyla gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçlarını erişime açtı. İşte sorgulama ekranı!

Yüksek lisans başvurusu yapacak adayların yanı sıra araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman çevirici gibi akademik pozisyonlara yerleşmek isteyenlerin katıldığı ALES, ÖSYM tarafından yılda üç kez uygulanıyor. Yılın üçüncü ve son sınav oturumu ise geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi ve sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ALES 3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Kasım 2025'te gerçekleştirilen 2025-ALES/3 sınavına yönelik değerlendirme süreci tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarını 12 Aralık 2025 günü saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecekler.

ALES 3 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2026 NE ZAMAN?
2026 yılı için planlanan ALES takvimine göre ilk oturum 10 Mayıs 2026'da yapılacak. Yılın ikinci ALES sınavı 26 Temmuz'da, üçüncü ve son oturumu ise 29 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek.

ALES 2026 BAŞVURU TARİHLERİ
– ALES/1 başvuruları 25 Mart-2 Nisan tarihleri arasında alınacak.
– ALES/2 başvuruları 10-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
– ALES/3 başvuru dönemi ise 7-15 Ekim tarihleri olarak belirlendi.

