2026 DUS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bakan Memişoğlu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılında gerçekleştirilecek Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için önemli bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gelecek yıl sınavın yalnızca ekim ayında yapılması uygulamasına ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere nisan ayında da gerçekleştirileceğini belirtti. Böylece adaylara 2026 DUS için iki farklı sınav dönemi imkanı tanınmış olacak.

BİR YILA ÖZEL İKİNCİ SINAV FIRSATI

Bakanlık kaynakları, bu düzenlemenin sadece bir defaya mahsus olmak üzere 2025 yılına özgü olarak planlandığını vurguluyor. Bu çerçevede adaylar, önümüzdeki yıl iki ayrı sınav oturumu ile uzmanlık yolunda kendilerine ek bir seçenek yaratabilecek. Yetkililer, bu adımın özellikle mezuniyet sürecine yeni girecek adayların sınav hazırlığını esneten bir takvim sunduğunun altını çiziyor.

UZMANLIK ADAYLARINA ESNEK PLANLAMA AVANTAJI

Memişoğlu'nun açıklamalarının ardından gözler, sınav takvimine ilişkin ayrıntılı duyuruyu yapacak olan ÖSYM'ye çevrildi. Üniversitelerden yeni mezun olacak diş hekimleri başta olmak üzere, uzmanlık hedefleyen çok sayıda aday, ek nisan sınavının hazırlık sürecinde nefes aldıracak bir fırsat yaratacağı görüşünde.

DUS'UN ÖNEMİ VE KAPSAMI

Diş hekimliğinde uzmanlık yolunun ana aşamalarından biri olan DUS, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ÖSYM tarafından uygulanıyor. Sınav, adayların uzmanlık eğitimi için gerekli akademik bilgi düzeyine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla düzenleniyor. Uzmanlık kadrolarına yerleştirmeler de yine ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden yürütülüyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR ?

Sınava yalnızca diş hekimliği fakültelerinden mezun olan ve uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar katılabiliyor. Mezuniyet sonrası tercih edilen uzmanlık alanına göre yapılan başvuru süreci, tamamen merkezi sistemle yönetiliyor.

Türkiye'de DUS kapsamında kontenjan açılan başlıca uzmanlık dalları arasında Restoratif Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ağız-Diş-Çene Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Pedodonti ve Ağız-Diş-Çene Cerrahisi bulunuyor. Bu branşlar, hem kamu hem de özel sağlık kuruluşlarında yoğun talep gören alanlar arasında yer alıyor.

