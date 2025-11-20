2026 DUS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bakan Memişoğlu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gelecek yıl sınavın yalnızca ekim ayında yapılması uygulamasına ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere nisan ayında da gerçekleştirileceğini belirtti. Böylece adaylara 2026 DUS için iki farklı sınav dönemi imkanı tanınmış olacak.

BİR YILA ÖZEL İKİNCİ SINAV FIRSATI Bakanlık kaynakları, bu düzenlemenin sadece bir defaya mahsus olmak üzere 2025 yılına özgü olarak planlandığını vurguluyor. Bu çerçevede adaylar, önümüzdeki yıl iki ayrı sınav oturumu ile uzmanlık yolunda kendilerine ek bir seçenek yaratabilecek. Yetkililer, bu adımın özellikle mezuniyet sürecine yeni girecek adayların sınav hazırlığını esneten bir takvim sunduğunun altını çiziyor.