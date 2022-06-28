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    • Eğitim
    • 28.06.2022 11:03
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    • 28.06.2022 11:03
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    2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı: auzefsinav.istanbul.edu.tr! AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi...

    AUZEF bütünleme sınavlarına çok az bir süre kaldı. Uzaktan eğitim öğrencileri Temmuz ayının ilk haftası telafi sınavlarını olacak. Sınava giriş belgesi olmayanın alınmayacağı duyuruldu. Öğrenciler de giriş belgesi sorgulama yapıyor. Peki AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı giriş yerleri belli oldu mu? auzefsinav.istanbul.edu.tr sorgulama ekranı haberimizde!

    AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    AUZEF bütünleme sınavına girmeyi bekleyenlerin gündeminde giriş belgesi yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavlarına az bir süre kaldı. Öğrenciler sınavlara 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde girecek. Peki AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı giriş yerleri belli oldu mu? İşte auzefsinav.istanbul.edu.tr sorgulama ekranı...

    AUZEF 2022 BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAV TARİHLERİ

    AUZEF 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    Giriş belgelerinin henüz yayımlanmadığını belirtelim. AUZEF sınav yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildiğinde haberimizde yer verilecektir.

    GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

    AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.

    AUZEF TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

    Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

        Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.

        Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.
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        Haberler Eğitim 2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı: auzefsinav.istanbul.edu.tr! AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi...
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