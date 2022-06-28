2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı: auzefsinav.istanbul.edu.tr! AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi...

AUZEF bütünleme sınavına girmeyi bekleyenlerin gündeminde giriş belgesi yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavlarına az bir süre kaldı. Öğrenciler sınavlara 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde girecek. Peki AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı giriş yerleri belli oldu mu? İşte auzefsinav.istanbul.edu.tr sorgulama ekranı...
AUZEF 2022 BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAV TARİHLERİ
AUZEF 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Giriş belgelerinin henüz yayımlanmadığını belirtelim. AUZEF sınav yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildiğinde haberimizde yer verilecektir.
AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.
AUZEF TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.