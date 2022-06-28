2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı: auzefsinav.istanbul.edu.tr! AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi...

AUZEF bütünleme sınavına girmeyi bekleyenlerin gündeminde giriş belgesi yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavlarına az bir süre kaldı. Öğrenciler sınavlara 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde girecek. Peki AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı giriş yerleri belli oldu mu? İşte auzefsinav.istanbul.edu.tr sorgulama ekranı...