kyk.gov.tr: Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları ve KYK burs başvuruları üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde ilk sıralara yerleşti. Şehir dışında üniversite kazanan ve KYK yurtlarına yerleşmek isteyen öğrenciler başvuru tarihini ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Nihayet beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapıldı. İşte, KYK yurt ve burs başvuru tarihi... KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi.