kyk.gov.tr: Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları ve KYK burs başvuruları üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde ilk sıralara yerleşti. Şehir dışında üniversite kazanan ve KYK yurtlarına yerleşmek isteyen öğrenciler başvuru tarihini ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Nihayet beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapıldı. İşte, KYK yurt ve burs başvuru tarihi... KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi.
KYK yurt başvuruları başladı! KYK burs, yurt ücreti ne kadar?
KYK başvuru tarihleri kayıt dönemine az bir zaman kala öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Farklı şehirlerde eğitim görecek olan öğrenciler yurt başvuru tarihlerini araştırırken, burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler ise burs başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs, yurt ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından "Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başlıyor. 26 Ağustos'a kadar başvurularınızı "Dijital Türkiye" (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." şeklinde açıklama yapıldı.
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