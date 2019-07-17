Matematik taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS'ye girdiler. ÖSYM tarafından 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecide yakında başlayacak. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. Öne çıkan bölümlerden biride matematik. İşte 2019 matematik taban puanları! Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.
Matematik yüzdelik dilimleri - YKS üniversite Matematik taban tavan puanları başarı sıralaması 2019!
Matematik taban puanları ve başarı sıralaması 2019! YKS 2019 sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Üniversitede lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Öğrencilerin taban puanlarını en çok merak ettiği bölümlerden biri ise matematik. Matematik okumak isteyen öğrenciler matematik bölümünün taban puanlarını merak etmeye başladılar. İşte 2019 matematik taban puanları! Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek. YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.
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