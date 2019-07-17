Matematik taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS'ye girdiler. ÖSYM tarafından 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecide yakında başlayacak. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. Öne çıkan bölümlerden biride matematik. İşte 2019 matematik taban puanları! Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.