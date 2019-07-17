Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınıf öğretmenliği bölümünü isteyen üniversite adayı öğrenciler büyük bir merakla sınıf öğretmenliği taban puanlarını araştırmaya başladılar. İşte sınıf öğretmenliği taban puanları 2019! Sınıf öğretmeni, ilkokula başlayan öğrencilere okuma ve yazma ile temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişidir. Özel ya da devlete bağlı okullarda çalışabilir. Sınıf öğretmenlerinde olması beklenen ilk nitelik, çocuklar ile iyi ve seviyeli bir iletişim geliştirmektir. İşte YKS üniversite sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Sınıf öğretmenliği yüzdelik dilimleri