Bilgisayar Mühendisliği taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Bilgisayar Mühendisliği'ne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Bilgisayar Mühendisliği'ne girerim? 2019-2020 Bilgisayar Mühendisliği taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Bilgisayar Mühendisliği taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Bilgisayar Mühendisliği taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.