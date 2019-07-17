Mimarlık Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı? 2019-2020 YKS üniversite yüzdelik dilimleri

Mimarlık Fakültesi taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Mimarlık Fakültesi bölümünde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Mimarlık Fakültesi'ne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Mimarlık Fakültesi'ne girerim? 2019-2020 Mimarlık Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...
MİMARLIK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?
2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Mimarlık Fakültesi taban tavan puanları belli olacak.
YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Mimarlık Fakültesi taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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