Mimarlık Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı? 2019-2020 YKS üniversite yüzdelik dilimleri Mimarlık Fakültesi taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler üniversitelerin taban tavan puanlarını araştırmaya başladı. Mimarlık Fakültesibölümünde eğitim almak isteyenler ise ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Peki, Kaç puanla Mimarlık Fakültesi'ne girerim? 2019-2020 Mimarlık Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı?

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