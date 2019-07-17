Hukuk fakülteleri başarı sıralamaları! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklandığı belirtti.Sonuçların belli olmasından sonra öğrenciler bölümlerin puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. İşte 2019 Hukuk fakülteleri başarı sıralamaları ve taban puanları... 2019 yılı Hukuk Fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor. Adaylar internette YKS puanı hesaplama, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, TYT- AYT net hesaplama gibi konuları merak ediyor. Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek.