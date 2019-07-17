Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne girilir? 2019-2020 Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.