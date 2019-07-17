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  • 18.07.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:15

yüzdelik dilimleri! YKS üniversite Türkçe öğretmenliği ları ve 2019!

ları ve 2019! YKS 2019 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite adayı öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Öğrencilerin tercih maratonu böylece başlamış oldu. Merak edilen bölümlerden biri ise Türkçe öğretmenliği. İşte ... Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.

Türkçe öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması

Türkçe öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin düzenlediği YKS'ye girdiler. 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecide başlayacak. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar Öne çıkan bölümlerden biride Türkçe öğretmenliği oldu. İşte 2019 Türkçe öğretmenliği taban puanları! Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

2018 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Öğretmenliği SÖZ 383,75805

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Öğretmenliği SÖZ 369,60948

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 45 45 383,45636

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 384,57842

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