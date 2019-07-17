Türkçe öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin düzenlediği YKS'ye girdiler. 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecide başlayacak. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar Öne çıkan bölümlerden biride Türkçe öğretmenliği oldu. İşte 2019 Türkçe öğretmenliği taban puanları! Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

2018 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Öğretmenliği SÖZ 383,75805

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Öğretmenliği SÖZ 369,60948

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 45 45 383,45636

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 384,57842