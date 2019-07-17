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  • 17.07.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:06

Tıp fakültesi, sağlık, eczacılık taban tavan puanları açıklandı mı? 2019 2020 YÖK ATLAS tercih robotu

YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte başarılı olan öğrenciler tercih bildiriminde bulunacaklar. Tercih işlemleri öncesi üniversitelerin taban tavan puanları merak ediliyor. Peki, Tıp fakültesi, sağlık, eczacılık taban tavan puanları açıklandı mı? İşte 2019-2020 YÖK ATLAS tercih robotu ile taban puanları görüntüleme...

Tıp fakültesi taban puanları açıklandı mı?

Tıp fakültesi, sağlık, eczacılık taban tavan puanları açıklandı mı? ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi ve 18 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. Sonuçlarını öğrenerek büyük sevinç yaşayan öğrenciler tercih yapmak istedikleri üniversitelerin taban tavan puanlarını merak ediyor. Tıp fakültesinde okumak isteyen öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Tıp fakültesi, sağlık, eczacılık taban tavan puanları açıklandı mı? İşte 2019-2020 YÖK ATLAS tercih robotu ile taban puanları görüntüleme...

TIP FAKÜLTESİ, ECZACILIK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte üniversitelerin taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Tıp fakültesi, sağlık, eczacılık taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

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