LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB açıklaması yapıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. İşte 2019 LGS üniversite taban tavan puanları! İşte LGS YEP kontenjan, yüzdelik dilim, başarı sırası detayları.