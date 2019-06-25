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'de 565 öğrenci soruların tamamına doğru yanıt verdi

1 Haziran'da yapılan 1 milyona yakın 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Giriş Sınavı'nın () sonuçları açıklandı. 565 öğrenci sorularda tam isabet sağladı...

565 şampiyon
LGS'de büyük başarı… Sınavda soruların tamamını doğru yanıtlayan öğrenci sayısı geçen yıla göre rekor düzeyde arttı. Geçen yıl 18 şampiyonun çıktığı sınavda bu yıl 31 kat artışla 565 öğrenci soruların tamamına doğru yanıt verdi. Dolayısıyla geçen yıl 90 netle girilebilen bir liseye bu yıl en az 95 netle girilebilecek. Bakanlık ilk kez sınav sonuçlarıyla 'ye yönelik bir değerlendirme raporu da açıkladı. Rapora göre öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının en yüksek olduğu test 11.75 ile Türkçe oldu. En düşük başarı ise 5.09 ortalamayla matematikte gerçekleşti. Fen bilimlerinde bu oran 9,97 olarak oldu. 'de ise azaldı. Geçen LGS'de matematik ortalaması 4.9, fen bilimlerinde 9.2'ydi. Türkçe'de başarı ortalaması ise 12.5 olarak gerçekleşmişti. Raporun sonuç bölümünde matematik testinde başarının neden düşük olduğuna ilişkin müstakil çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu görüşü paylaşıldı.


Ceyda KARAASLAN

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