Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 25.06.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:49

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden 'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS imtihan neticeleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafınca düzenlenen LGS tercih işlemleri, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. LGS kapsamında, tercih sürecinin tamamlanmasının arkasından, Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleşecek. Peki, LGS tercihleri ne süre yapılacak? İşte, mevzuya dair detaylar. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sonuç açıklama süreci ve tercih takvimi dikkate alınırsa, LGS tercih kılavuzunun bu yıl 25 Haziran tarihinde yayımlanacağı, tercihlerin ise 01-12 Temmuz tarih aralığında yapılacağı söylenebilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriLGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri