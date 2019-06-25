Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler araştırma sürecine girdiler. Tercih zamanına adım adım yaklaşırken öğrenciler yüzdelik dilim ve taban puanları araştırıyor. Tercih kılavuzu biraz önce MEB resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr adresinde adayların erişimine açıldı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.