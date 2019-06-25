Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 26.06.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 13:20

yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Tercih işlemi bireysel olarak https://e-okul..gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler araştırma sürecine girdiler. Tercih zamanına adım adım yaklaşırken öğrenciler yüzdelik dilim ve taban puanları araştırıyor. Tercih kılavuzu biraz önce MEB resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr adresinde adayların erişimine açıldı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriLGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri