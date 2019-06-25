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  • 25.06.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 11:26

tercih kılavuzu 2019: , nasıl yapılır? ?

tercih kılavuzu için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019 ile liselere tercih işleminin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, LGS tercih kılavuzu ile ? yapılacak? İşte 2019 LGS tercih kılavuzu ve yerleştirmeye esas tüm detaylar...

Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercih kılavuzu yayınlandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen öğrenciler ve velileri, lise tercih takvimini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise yayınladığı kılavuz ile birlikte öğrencilerin meraklı bekleyişine son verdi. LGS tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Özel lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

ÖZEL LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtları 27 Haziran - 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak.

2019 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

LGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

İşte LGS tercihleri ile ilgili detaylar...

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