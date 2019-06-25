Son dakika haberi: LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımladı.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçis Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da açıklandı. Sırada ise tercihler var.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tablolarını da bugün açıkladı.

TERCİH KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.