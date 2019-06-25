Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.06.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 14:12

Son dakika haberi: LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Son dakika haberine göre, LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımladı.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçis Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da açıklandı. Sırada ise tercihler var.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tablolarını da bugün açıkladı.

TERCİH KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: LGS tercih kılavuzu yayımlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri