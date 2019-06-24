Mersin lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! Mersin tam okul listesi. Mersin lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Mersin olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 Mersin YEP lise okul taban puanları Mersin lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) LGS Yerleştirme Puanları-YEP 2019 MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den öğrenilecek. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.