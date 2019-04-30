e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci 14 Haziran'da dönem sonu karnelerini alacaklar. Nisan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte ikinci dönem sınav sonuçları da bir bir açıklanmaya başladı. Öğretmenler, 2. dönem sınav sonuçlarını e-Okul sistemine girerek öğrenci ve velilerin erişimine sunuyor. Bir üst sınıfa geçecek ya da mezun olacak olan öğrenciler sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? Not bilgisi ve devamsızlık bilgisi nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI

Öğrenciler ve velileri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile birlikte birçok soruya yanıt bulabiliyor. Öğretmenler tarafından girilen sınav sonuçları ile birlikte devamsızlık bilgisi gibi birçok bilgi bu sayfada yer alıyor. 2. dönem sınavlarının bazılarının tamamlanması ile birlikte sonuçları da merak edilmeye başlandı. Öğretmenler sınav sonuçlarını e-Okul'a girmeye başladı. Öğrenciler https://eokulyd.meb.gov.tr/ sayfası üzerinden Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve okul numaralarını girerek sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.

Sistemi açtıktan sonra sol tarafta "Öğrenci Bilgileri" kategorisinin altında birçok soruya yanıt bulabilirsiniz.

E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

2019 DEVAMSIZLIK GÜNÜ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.