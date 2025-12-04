10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025: MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı başladı mı?

(AA) BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak yeni model kapsamında hangi branşlara ihtiyaç duyulacağının AGS sonuçlarına göre belirleneceğini açıkladı.

(AA) ARALIK AYINDA NETLEŞECEK Her yıl kasım ayında güncellenen branş bazlı ihtiyaç tablosunun bu yıl da aynı dönemde değerlendirildiğini ifade eden Tekin, 10 bin kişilik kontenjanın branşlara göre dağılımının Aralık ayının ilk günlerinde, en geç ay ortasına kadar kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.