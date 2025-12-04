10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025: MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı başladı mı?
10 bin kişilik öğretmen atamasına ilişkin süreç, öğretmen adaylarının gündemindeki yerini koruyor. 15 bin öğretmen için gerçekleştirilen kura sürecinin tamamlanmasının ardından gözler bu kez Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı yeni takvimde! Peki 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı başladı mı?
Öğretmen adaylarının gözü yeniden MEB'e çevrilmiş durumda. 15 bin kişilik kura sürecinin tamamlanmasının ardından bu kez 10 bin kişilik öğretmen atamasına ilişkin takvim merakla bekleniyor. Bakanlığın açıklayacağı yeni takvim, başvuru sürecinden branş dağılımına kadar pek çok detayı netleştirecek.
10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapılacak 10 bin öğretmen alımının Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile gerçekleştirileceğini paylaşarak sürecin işleyişine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Henüz resmi takvimin paylaşılmadığını belirten Bakanlık kaynakları, gelişmeler oldukça duyurunun yapılacağını kaydetti. Bu nedenle atama tarihine ilişkin kesin bir takvim henüz bulunmuyor. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak yeni model kapsamında hangi branşlara ihtiyaç duyulacağının AGS sonuçlarına göre belirleneceğini açıkladı.
ARALIK AYINDA NETLEŞECEK
Her yıl kasım ayında güncellenen branş bazlı ihtiyaç tablosunun bu yıl da aynı dönemde değerlendirildiğini ifade eden Tekin, 10 bin kişilik kontenjanın branşlara göre dağılımının Aralık ayının ilk günlerinde, en geç ay ortasına kadar kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Tekin, tüm branşların kendileri için eşit öneme sahip olduğunu belirterek öğretmen adaylarına şöyle seslendi:
"Arkadaşlarımız kaygı duymasın. İhtiyaçlarımız doğrultusunda tabloyu paylaşacağız. Ardından AGS'deki başarı kriterlerine göre adaylarımız Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacak. Kontenjanlar da bu süreçle birlikte netleşecek."