Zelenski Ankara’ya geliyor: Türkiye savaşın sona ermesi için kritik rol oynuyor!

TÜRKİYE, izlediği etkin diplomasiyle bölgesinde ve dünyada krizlerin çözümünde aranan ülke oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için tüm kurumlarıyla çaba harcayan Ankara, barışa gerek kolaylaştırıcılık gerek ev sahipliği olmak üzere gereken tüm katkıyı veriyor. Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün Ankara'da olacak. Zelenski yaptığı açıklamada, "Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi.

