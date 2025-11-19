PODCAST CANLI YAYIN

Zelenski Ankara’ya geliyor: Türkiye savaşın sona ermesi için kritik rol oynuyor!

TÜRKİYE, izlediği etkin diplomasiyle bölgesinde ve dünyada krizlerin çözümünde aranan ülke oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için tüm kurumlarıyla çaba harcayan Ankara, barışa gerek kolaylaştırıcılık gerek ev sahipliği olmak üzere gereken tüm katkıyı veriyor. Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün Ankara’da olacak. Zelenski yaptığı açıklamada, “Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Zelenski Ankara’ya geliyor: Türkiye savaşın sona ermesi için kritik rol oynuyor!

TÜRKİYE, izlediği etkin diplomasiyle bölgesinde ve dünyada krizlerin çözümünde aranan ülke oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için tüm kurumlarıyla çaba harcayan Ankara, barışa gerek kolaylaştırıcılık gerek ev sahipliği olmak üzere gereken tüm katkıyı veriyor. Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün Ankara'da olacak. Zelenski yaptığı açıklamada, "Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
Asgari ücrete dev zam yolda: İşsizlik ve rapor parası dahil pek çok kazanç değişecek!
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 40 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı