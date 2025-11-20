YPG/SDG'den Suriye'de bir provokasyon daha: 2 asker hayatını kaybetti
PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG, 10 Mart mutabakatına rağmen Suriye ordusuna yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rakka kırsalındaki saldırıda iki Suriye askeri hayatını kaybetti. Şam güçleri karşı operasyonla bölgeyi yeniden kontrol altına aldıklarını duyurdu.
Giriş Tarihi:
Suriye kolu YPG/SDG 10 Mart mutabakatına ve devamında verilen entegrasyon mesajlarına rağmen Suriye'ye saldırmaya devam ediyor.Terör örgütü PKK'nın
YPG'SDG'DEN SALDIRI
Rakka ili kırsalında Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.YPG/SDG'nin
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, PKK/YPG'nin bu sabah erken saatlerde Rakka kırsalındaki Madan bölgesinde konuşlu Suriye ordusuna saldırısında iki asker hayatını kaybetti.
Haberde, Suriye Savunma Bakanlığının, "Güçlerimiz ateş kaynaklarına karşılık vererek doğrudan bir karşı saldırı düzenledi, bu saldırı sonucunda mevziler yeniden kontrol altına alındı ve saldırgan güçler bölgeden uzaklaştırıldı." şeklindeki ifadelerine yer verildi.