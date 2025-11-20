PODCAST CANLI YAYIN

YPG/SDG'den Suriye'de bir provokasyon daha: 2 asker hayatını kaybetti

PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG, 10 Mart mutabakatına rağmen Suriye ordusuna yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rakka kırsalındaki saldırıda iki Suriye askeri hayatını kaybetti. Şam güçleri karşı operasyonla bölgeyi yeniden kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Giriş Tarihi:
YPG/SDG'den Suriye'de bir provokasyon daha: 2 asker hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG 10 Mart mutabakatına ve devamında verilen entegrasyon mesajlarına rağmen Suriye'ye saldırmaya devam ediyor.

YPG'SDG'DEN SALDIRI

YPG/SDG'nin Rakka ili kırsalında Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 10 Mart MutabakatıTerör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 10 Mart Mutabakatı

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, PKK/YPG'nin bu sabah erken saatlerde Rakka kırsalındaki Madan bölgesinde konuşlu Suriye ordusuna saldırısında iki asker hayatını kaybetti.

Haberde, Suriye Savunma Bakanlığının, " Güçlerimiz ateş kaynaklarına karşılık vererek doğrudan bir karşı saldırı düzenledi, bu saldırı sonucunda mevziler yeniden kontrol altına alındı ve saldırgan güçler bölgeden uzaklaştırıldı." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardıSuriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
İDEFİX
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Türk Telekom
28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den cevap
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Filistinli esirler İsrail hapishanelerindeki sistematik işkenceyi anlattı: Detaylar kan dondurdu! "Köpeğin tecavüzüne uğradım"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! "Kitleyip yemeğe gittim"
MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz
Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle | 1 yıldır kayıptı 5 dakikada bulundu!
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde