YPG/SDG'den Suriye'de bir provokasyon daha: 2 asker hayatını kaybetti

YPG/SDG'nin Rakka ili kırsalında Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG 10 Mart mutabakatına ve devamında verilen entegrasyon mesajlarına rağmen Suriye'ye saldırmaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 10 Mart Mutabakatı

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, PKK/YPG'nin bu sabah erken saatlerde Rakka kırsalındaki Madan bölgesinde konuşlu Suriye ordusuna saldırısında iki asker hayatını kaybetti.

Haberde, Suriye Savunma Bakanlığının, " Güçlerimiz ateş kaynaklarına karşılık vererek doğrudan bir karşı saldırı düzenledi, bu saldırı sonucunda mevziler yeniden kontrol altına alındı ve saldırgan güçler bölgeden uzaklaştırıldı." şeklindeki ifadelerine yer verildi.