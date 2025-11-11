Trump’tan sonra gündem Putin’in eli! Spekülasyonlar başladı

ABD Başkanı Donald Trump 'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in elindeki morluk da gündem oldu ve spekülasyonlar başladı.

Putin'in sağ eli yıllardır sağlığı konusunda spekülasyonlara yol açıyor. 73 yaşındaki Rus liderin basketbol sahasında taraftarlara hitap ettiği bir etkinlikte elini sıkması dikkat çekti.

Putin'in eli dikkat çekti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

Görüntüler, Rus liderin ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği yönünde yeni spekülasyonlara yol açtı . İnternet dedektifleri, Putin'in Parkinson'dan kansere kadar her türlü hastalığa sahip olduğunu iddia etti.

UKRAYNALILAR HEMEN ATLADI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın eski danışmanlarından Anton Geraşçenko, East2West'e yaptığı açıklamada, "Putin'in ellerinde bir sorun var" dedi.

Birçok Ukraynalı da bu spekülasyona hemen katıldı. Medyada tanınan bir isim olan Dmytro Gordon, Putin'in ellerinin "şiş ve yaralı göründüğünü, bir elindeki damarların belirgin şekilde şiştiğini" söyledi.