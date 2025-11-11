Trump’tan sonra gündem Putin’in eli! Spekülasyonlar başladı

PODCAST CANLI YAYIN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ elindeki morluklar yeniden gündemde. Basketbol etkinliğinde elini sıkarken görünen lekeler, Rus liderin sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı. Ukraynalılar ve internet dedektifleri hemen konuya atladı. Kremlin ise sessizliğini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elindeki morluk da gündem oldu ve spekülasyonlar başladı.

Putin'in eli dikkat çekti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırPutin'in eli dikkat çekti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

Putin'in sağ eli yıllardır sağlığı konusunda spekülasyonlara yol açıyor. 73 yaşındaki Rus liderin basketbol sahasında taraftarlara hitap ettiği bir etkinlikte elini sıkması dikkat çekti.

Putin'in eli dikkat çekti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırPutin'in eli dikkat çekti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

Görüntüler, Rus liderin ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği yönünde yeni spekülasyonlara yol açtı . İnternet dedektifleri, Putin'in Parkinson'dan kansere kadar her türlü hastalığa sahip olduğunu iddia etti.

Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklamaTrump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama
Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

UKRAYNALILAR HEMEN ATLADI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın eski danışmanlarından Anton Geraşçenko, East2West'e yaptığı açıklamada, "Putin'in ellerinde bir sorun var" dedi.

Birçok Ukraynalı da bu spekülasyona hemen katıldı. Medyada tanınan bir isim olan Dmytro Gordon, Putin'in ellerinin "şiş ve yaralı göründüğünü, bir elindeki damarların belirgin şekilde şiştiğini" söyledi.

Putin'in Ukrayna Savaşı sırasındaki cephe ziyaretinde eli dikkat çekmişti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırPutin'in Ukrayna Savaşı sırasındaki cephe ziyaretinde eli dikkat çekmişti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

YILLARDIR GÜNDEME GELİYOR

Putin'in elleri, Ukrayna savaşının ilk yılında, askeri ziyareti sırasında Rus liderin ellerinde siyah bir lekenin ortaya çıkmasıyla tartışma konusu olmuştu. Ellerinde çok sayıda IV izi olduğu iddia edilen başka fotoğraflarda da görülmüştü.

Putin daha önce de ayağının seğirdiği ve sağ eliyle masaya tutunduğu bir halde görüntülenmişti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırPutin daha önce de ayağının seğirdiği ve sağ eliyle masaya tutunduğu bir halde görüntülenmişti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

Putin'in konuşurken elleri ellerinin seğirdiği hatta masaya tutunduğu da görülmüştü. Bu da birçok kişi tarafından Parkinson hastalığının bir başka kanıtı olarak servis edildi.

Putin hakkında dolaşan sağlık söylentilerinin hiçbirini Kremlin doğrulamadı.

Trujmp'ın eli, Takvim.com.trTrujmp'ın eli, Takvim.com.tr

TRUMP İÇİN DE İDDİA EDİLMİŞTİ

Rus lider, elinin fotoğrafları nedeniyle internette incelemeye alınan tek kişi değil. Trump da bu yılın başlarında benzer koyu morluklarla fotoğraflandıktan sonra internetteki sağlık dedektiflerinin odak noktası haline gelmişti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, morarmaların başkanın "sık sık el sıkışmasından" kaynaklandığını söyleyerek söylentileri hemen yalanlamıştı.

