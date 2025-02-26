Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinde fark edilen morluk ABD'yi karıştırdı.
TRUMP'IN ELİNDE GİZEMLİ MORLUK
Trump'ın elindeki morluk ilk olarak ekim ayında seçim çalışmalarına ara verip Manhattan'da düzenlenen AI Smith Yemeği'nde konuşma yaparken fark edilmişti.
MAKYAJLA GİZLİYORLAR
ABD'nin 47. Başkanının sağ elinde makyajla gizlenmiş gibi görünen morluklar bulunuyor.
Aynı morluk, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a el kol hareketleri yaparken farklı bir açıdan da görüntülendi ve her bir fotoğrafta Trump'ın elindeki morluğun makyajla kapatılmaya çalışıldığı da barizleşti.
AYLAR ÖNCE FARK EDİLDİ
İngiliz Daily Mail, Trump'ın elindeki morluğun geçtiğimiz bahar aylarında Stormy Daniels'a karşı Manhattan'daki mahkeme sırasında da fark edildiğine dikkat çekiyor.
BEYAZ SARAY'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA
Morluk ile ilgili söylentilerin artması üzerine Beyaz Saray'dan Daily Mail'e bir açıklama geldi.
Daily Mail'in sorularına cevap veren Beyaz Saray yetkilisi, morlukların Trump'ın seçim çalışmaları sırasında ve şu anki görevinde yüzlerce kişiyle el sıkışmasından kaynaklandığını söyledi.
Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın mümkün olduğunca çok insanı selamladığını belirtti.
MACRON'LA BİLEK GÜREŞİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyaz Saray'ı ziyareti sırasında tokalaşma mücadeleleri gündeme damga vurmuştu.
Trump ve Macron, daha önce de olduğu gibi saniyelerce tokalaşmış ve neredeyse bilek güreşi yapar bir görüntü vermişlerdi.
Trump'ın elindeki morluk Macron ile tokalaştığı görülen fotoğraflarda dikkat çekti.
Geçtiğimiz aylarda eski Başkan Joe Biden'ın elinde de benzer bir morluk fark edilmişti.
Madeni para büyüklüğündeki leke koyu mor renkteydi ve makyajla kısmen kapatılmış bir morluğa benziyordu.
KOMPLO TEORİLERİ PATLADI
Biden'ın elindeki leke internette bir dizi komplo teorisine yol açtı.
En çok konuşulan iddia ise Biden'ın yakın zamanda damardan ilaç aldığına yönelikti.