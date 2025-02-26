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Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın aylardır sağ elinde fark edilen morluk ile ilgili söylentiler artmaya başladı. Fotoğraflarda elindeki morluğun makyajla kapatıldığı fark ediliyor. Geçtiğimiz aylarda eski Başkan Joe Biden'ın elinde de benzer bir morluk fark edilmişti. Söylentiler artarken Beyaz Saray'dan Macron'un eli ile ilgili ilginç bir açıklama geldi. İşte Beyaz Saray'ın açıklaması...

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:06 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:11
Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinde fark edilen morluk ABD'yi karıştırdı.

Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

TRUMP'IN ELİNDE GİZEMLİ MORLUK

Trump'ın elindeki morluk ilk olarak ekim ayında seçim çalışmalarına ara verip Manhattan'da düzenlenen AI Smith Yemeği'nde konuşma yaparken fark edilmişti.

Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

MAKYAJLA GİZLİYORLAR

ABD'nin 47. Başkanının sağ elinde makyajla gizlenmiş gibi görünen morluklar bulunuyor.

Aynı morluk, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a el kol hareketleri yaparken farklı bir açıdan da görüntülendi ve her bir fotoğrafta Trump'ın elindeki morluğun makyajla kapatılmaya çalışıldığı da barizleşti.

Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

AYLAR ÖNCE FARK EDİLDİ

İngiliz Daily Mail, Trump'ın elindeki morluğun geçtiğimiz bahar aylarında Stormy Daniels'a karşı Manhattan'daki mahkeme sırasında da fark edildiğine dikkat çekiyor.

Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

BEYAZ SARAY'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Morluk ile ilgili söylentilerin artması üzerine Beyaz Saray'dan Daily Mail'e bir açıklama geldi.

Daily Mail'in sorularına cevap veren Beyaz Saray yetkilisi, morlukların Trump'ın seçim çalışmaları sırasında ve şu anki görevinde yüzlerce kişiyle el sıkışmasından kaynaklandığını söyledi.

Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın mümkün olduğunca çok insanı selamladığını belirtti.

Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

MACRON'LA BİLEK GÜREŞİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyaz Saray'ı ziyareti sırasında tokalaşma mücadeleleri gündeme damga vurmuştu.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu
Macron ve Trump'ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray'da yeni round! O anlar viral oldu

Trump ve Macron, daha önce de olduğu gibi saniyelerce tokalaşmış ve neredeyse bilek güreşi yapar bir görüntü vermişlerdi.

Trump'ın elindeki morluk Macron ile tokalaştığı görülen fotoğraflarda dikkat çekti.

Macron ve Trump'ın tokalaşma mücadelesi kameralardan kaçmadı

Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

Geçtiğimiz aylarda eski Başkan Joe Biden'ın elinde de benzer bir morluk fark edilmişti.

Joe Biden felç mi geçirdi? Elinde morluk, dudağında yara

Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

Madeni para büyüklüğündeki leke koyu mor renkteydi ve makyajla kısmen kapatılmış bir morluğa benziyordu.

Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

KOMPLO TEORİLERİ PATLADI

Biden'ın elindeki leke internette bir dizi komplo teorisine yol açtı.

En çok konuşulan iddia ise Biden'ın yakın zamanda damardan ilaç aldığına yönelikti.