Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama

MACRON'LA BİLEK GÜREŞİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyaz Saray'ı ziyareti sırasında tokalaşma mücadeleleri gündeme damga vurmuştu.

Trump ve Macron, daha önce de olduğu gibi saniyelerce tokalaşmış ve neredeyse bilek güreşi yapar bir görüntü vermişlerdi.

Trump'ın elindeki morluk Macron ile tokalaştığı görülen fotoğraflarda dikkat çekti.