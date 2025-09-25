PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te 6 yıl sonra ilk kez bir araya gelirken Trump’ın yakasındaki rozet dikkat çekti. ABD Başkanı, Başkan Erdoğan ile ana gündem maddelerinden birinin F-35 olduğu toplantıya yakasında F-35 rozeti ile katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İki lider Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevaplarken Trump'ın yakasındaki rozet dikkat çekti.

Donald Trump Başkan Erdoğan'ı F-35 rozeti takarak karşıladı!

TRUMP'IN YAKASINA DİKKAT

Gazze, Suriye ve Türkiye'ye F-35 satışının ana gündem maddeleri arasında olduğu görüşme için Trump'ın yakasına F-35 rozeti taktığı görüldü.

F-35 MASADA

Trump görüşme öncesi Oval Ofis'teki basın toplantısında F-35 konusunun masaya geleceğini söyledi. Başkan Erdoğan ise "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’da kritik zirve: Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 sorusu!

ABD Başkanı Trumptan Başkan Erdoğana övgü dolu sözler: Suriye Türkiye için zaferdi! Erdoğan istedi yaptırımları kaldırdıkABD Başkanı Trumptan Başkan Erdoğana övgü dolu sözler: Suriye Türkiye için zaferdi! Erdoğan istedi yaptırımları kaldırdık

