Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İki lider Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevaplarken Trump'ın yakasındaki rozet dikkat çekti.Donald Trump Başkan Erdoğan'ı F-35 rozeti takarak karşıladı!
TRUMP'IN YAKASINA DİKKAT
Gazze, Suriye ve Türkiye'ye F-35 satışının ana gündem maddeleri arasında olduğu görüşme için Trump'ın yakasına F-35 rozeti taktığı görüldü.
F-35 MASADA
Trump görüşme öncesi Oval Ofis'teki basın toplantısında F-35 konusunun masaya geleceğini söyledi. Başkan Erdoğan ise "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.Beyaz Saray’da kritik zirve: Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 sorusu!