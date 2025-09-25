PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Beyaz Saray’da kritik zirve: Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 sorusu!
Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 19:00
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Başkan Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu temaslarının ardından ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da buluştu. F-35 alımıyla ilgili soruya Trump’ın yanıtı dikkat çekti: “Öğreneceksiniz.”
Bunlar da Var
01:22
Başkan Erdoğan Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
24.09.2025
Çarşamba
02:07
Malatya'da kayıp şahıs apartmanın çatı katında ölü bulundu
24.09.2025
Çarşamba
04:20
Hastanede Eser Karaca cinayeti kamerada!
24.09.2025
Çarşamba
01:37
CHP İstanbul İl Kongresi’ne mahkeme freni! CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor
24.09.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN