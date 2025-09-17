Trump ve Kral Charles’ın fayton keyfi! İngiltere ziyareti Epstein protestosu ile başladı | Kate Middleton'a şaşırtan iltifat

Charles ve Trump, Reuters

Tören alayının, bir zamanlar Harry ve Meghan'ın evi olan Frogmore Cottage'ın yakınından geçtiği düşünülüyor. Windsor'daki törene yaklaşık 120 at ve 1.300 İngiliz askeri katıldı.

TRUMP'TAN KATE MIDDLETON'A İLTİFAT

İngiliz basınında gündem ise Trump ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın selamlaşması. 79 yaşındaki Trump, 43 yaşındaki Prenses Kate ile tokalaşırken ona, "Çok güzelsin, çok güzelsin." dedi.

Trump ile Epstein'ın görüntüleri Windsor Kalesi'nde, Reuters

İNGİLTERE'DE TRUMP PROTESTOSU

Binlerce kişi Trump'ın ziyaretini protesto etmek için Londra'ya akın ederken İngiltere'nin dört bir yanında ABD Başkanı'nın iki günlük ziyaretine karşı gösteriler düzenleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere'de