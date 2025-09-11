PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı

İngiltere Avam Kamarası Epstein bombası ile çalkalanıyor. İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Pater Mandelson’ın pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi ortaya çıktı. Doğum günü ve destek mesajları, bornozlu fotoğraflar derken Mandelson görevden alındı.

İngiltere, ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'ın pedofili finansörü Jeffrey Epstein yakın ilişkisiyle çalkalanıyor. Epstein ile boy boy fotoğrafları ve pedofili finansörüne on sayfalık doğum günü mesajı ortaya çıkan Mandelson görevden alındı.

Mandelson ve İngiltere Başbakanı Starmer, ReutersMandelson ve İngiltere Başbakanı Starmer, Reuters

EPSTEIN İLE İLİŞKİSİ GÖREVİNDEN ETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Peter Mandelson'ın yazdığı e-postalardaki ek bilgiler ışığında başbakan Dışişleri Bakanı'ndan kendisini Büyükelçilikten çekmesini istedi." ifadelerine yer verildi.

Mandelson, ReutersMandelson, Reuters

DOĞUM GÜNÜ NOTLARI ORTAYA ÇIKTI

Mandelson Epstein'ı "en iyi dostum" diye nitelendirdiği bir "doğum günü kitabı"nın yayımlanması ve Epstein'ın 2008'de ilk mahkûmiyetinden sonra ona gönderdiği destek e-postalarının ortaya çıkmasıyla birlikte, son dönemde büyük baskı altındaydı.

Mandelson'un Epstein'a mektubu, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırMandelson'un Epstein'a mektubu, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

PEDOFİLİ FİNANSÖRÜNE TAM DESTEK

Bloomberg ve The Sun gazetelerinin haberine göre Mandelson, Epstein'ın cinsel suçlardan dolayı soruşturulduğu dönemde de ona destek mesajları göndererek "Seni yakından takip ediyorum ve ihtiyacın olduğunda buradayım." dedi.

İngiliz basınında bir numaralı gündem ise Mandelson ile Epstein'ın fotoğrafları. Daily Mail yazarı Guy Adams, 2019'da Epstein'ın daha önce hiç yayımlanmamış görüntülerine ulaştığını yazdı.

2000'li yılların başında Epstein'ın yörüngesine giren bir kadın tarafından çekilen bu kayıtlarda Epstein özel adasında ATV'ye binerken, bikinili kızlarla tenis oynarken ve suç ortağı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell ile yarı çıplak güneşlenirken görülüyor.

Mandelson ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırMandelson ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

MANDELSON'IN FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Lüks evlerden birinin misafir odasında ergenlik çağında bir genç ve yanında prezervatif dolu bir kutunun da olduğunu belirten Adams, "Ancak beni olduğum yerde durduran şey, tamamen giyinik bir adamın görüntüsü oldu. Çünkü adamın yüzü çok tanıdıktı. Eski İşçi Partisi kabine bakanı Peter Mandelson'du." ifadelerini kullandı.

Lord Mandelson, Karayipler'deki özel adasında bulunan Epstein'ın evinin balkon penceresinden dışarı bakıyor, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırLord Mandelson, Karayipler'deki özel adasında bulunan Epstein'ın evinin balkon penceresinden dışarı bakıyor, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

Mandelson fotoğraftaki tarihe göre 27 Aralık 2005'te Karayipler'de bir butikte alışveriş yaparken Epstein'la sohbet ediyor, bir yandan da beyaz deri bir kemer deniyordu.

Mandelson ve Epstein'ın 1990'larda tanıştığı biliniyordu. Sızdırılan Epstein'ın "küçük siyah adres defteri"nde Mandelson'a ait en az on numara vardı. Bunlar arasında Brezilya doğumlu partneri Reinaldo Avila da Silva'nın faks ve cep telefonu da bulunuyordu.

Bağlantıların ne kadar derin olduğu bilinmese de fotoğraflar samimiyetlerini açıkça gözler önüne seriyordu.

Mandelson ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırMandelson ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

BİR DE BORNOZLU POZLAR

Bir fotoğrafta politikacı kabarık beyaz bir bornoz giyiyor, bir diğerinde ise Bermuda şortuyla denize bakıyor. Epstein'ın 50. yaş gününü kutlamak için 2003 yılında oluşturulan bir albümün hatıra fotoğraflarının her birinde Mandelson'ın cinsel suçluya "en iyi dostum", "Seni seviyoruz" başlıklarını kullandığı görüldü.

Mandelson pedofili adasında, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırMandelson pedofili adasında, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar tarafından yayımlanan e-postalar, Mandelson'ın Epstein ile 2008'de çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymesinin ardından birkaç yıl boyunca dostluğa devam ettiğini açıkça ortaya çıkardı.

E-posta'larda Mandelson, Epstein'a "neşeli" mesajlar göndererek "erken tahliye için mücadele etmesini" ve "her şeyin fırsata dönüştürülebileceğini" söylüyor.

Mandelson'ın Epstein'la ilk tanışması, Prens Andrew'un da Epstein'ın yörüngesine girdiği 1990'lara denk geliyor. İkiliyi çocuk seks ticareti suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell tanıştırdı. İkilinin dostluğu ilk olarak 2002 yıllında New York dergisinde yayımlanan bir haberle kamuoyuna yansımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! Ortak yönlerimiz var | İmza sahte mi?ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! Ortak yönlerimiz var | İmza sahte mi?

