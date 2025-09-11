İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı

Mandelson'un Epstein'a mektubu, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

PEDOFİLİ FİNANSÖRÜNE TAM DESTEK

Bloomberg ve The Sun gazetelerinin haberine göre Mandelson, Epstein'ın cinsel suçlardan dolayı soruşturulduğu dönemde de ona destek mesajları göndererek "Seni yakından takip ediyorum ve ihtiyacın olduğunda buradayım." dedi.

İngiliz basınında bir numaralı gündem ise Mandelson ile Epstein'ın fotoğrafları. Daily Mail yazarı Guy Adams, 2019'da Epstein'ın daha önce hiç yayımlanmamış görüntülerine ulaştığını yazdı.

2000'li yılların başında Epstein'ın yörüngesine giren bir kadın tarafından çekilen bu kayıtlarda Epstein özel adasında ATV'ye binerken, bikinili kızlarla tenis oynarken ve suç ortağı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell ile yarı çıplak güneşlenirken görülüyor.