Trump ile Şi Cinping haftaya Güney Kore’de bir araya gelecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in haftaya Perşembe günü Güney Kore’de görüşeceğini duyurdu. Görüşme, iki ülke arasındaki ticari tarifeler konusunda yürütülen müzakerelerin yeni aşaması öncesinde gerçekleşecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile haftaya Perşembe günü görüşme gerçekleştirecek. Açıklamada, iki liderin Asya turu kapsamında Güney Kore'de bir araya geleceği belirtildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Güney Kore'de, "30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme yapacağını" açıklamıştı.

"ASYA TURU KAPSAMINDA İKİLİ TEMAS"

Sözcü Leavitt, toplantının Asya turu çerçevesinde yapılacağını belirterek, "Başkan Trump, bölgedeki ortaklarımızla iş birliğini güçlendirmeyi ve küresel ticaretin dengeli bir şekilde yeniden yapılandırılmasını hedefliyor" ifadesini kullandı. Görüşmede ticaret, güvenlik ve bölgesel istikrar konularının ele alınması bekleniyor.

ABD-ÇİN ARASINDA "TARİFE RESTLEŞMESİ"

Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından, gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ABD lehine biçimlendirme politikası izlemesi, Çin'in karşılık vermesiyle bir "tarife restleşmesi" halini almıştı.
ABD, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Pekin yönetimi buna misilleme yapmıştı. Karşılıklı adımların ardından ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin ise ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

CENEVRE, LONDRA VE STOCKHOLM MÜZAKERELERİ

Tırmanan ticari gerilimin çözümü için iki ülke heyetleri 10–11 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde müzakerelerde bulunmuş, görüşmeler sonucunda gümrük vergilerinin 90 gün süreyle karşılıklı düşürülmesi kararlaştırılmıştı.
14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı vergi yüzde 145'ten 30'a, Çin'in ABD mallarına uyguladığı vergi ise yüzde 125'ten 10'a düşürülmüştü.

Müzakerelerin ikinci turu 9–10 Haziran'da Londra'da, üçüncü turu ise 28–29 Temmuz'da Stockholm'de yapılmış; taraflar geçici uzlaşmanın süresini "12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatma" konusunda anlaşmaya varmıştı.
En son 14–15 Eylül'de Madrid'de bir araya gelen heyetler, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden görüşmek üzere mutabakata varmıştı.

