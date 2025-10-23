Trump ile Şi Cinping haftaya Güney Kore’de bir araya gelecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile haftaya Perşembe günü görüşme gerçekleştirecek. Açıklamada, iki liderin Asya turu kapsamında Güney Kore'de bir araya geleceği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Güney Kore'de, "30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme yapacağını" açıklamıştı.