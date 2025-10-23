Trump ile Şi Cinping haftaya Güney Kore’de bir araya gelecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile haftaya Perşembe günü görüşme gerçekleştirecek. Açıklamada, iki liderin Asya turu kapsamında Güney Kore'de bir araya geleceği belirtildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Güney Kore'de, "30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme yapacağını" açıklamıştı.
"ASYA TURU KAPSAMINDA İKİLİ TEMAS"
Sözcü Leavitt, toplantının Asya turu çerçevesinde yapılacağını belirterek, "Başkan Trump, bölgedeki ortaklarımızla iş birliğini güçlendirmeyi ve küresel ticaretin dengeli bir şekilde yeniden yapılandırılmasını hedefliyor" ifadesini kullandı. Görüşmede ticaret, güvenlik ve bölgesel istikrar konularının ele alınması bekleniyor.
ABD-ÇİN ARASINDA "TARİFE RESTLEŞMESİ"
Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından, gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ABD lehine biçimlendirme politikası izlemesi, Çin'in karşılık vermesiyle bir "tarife restleşmesi" halini almıştı.
ABD, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Pekin yönetimi buna misilleme yapmıştı. Karşılıklı adımların ardından ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin ise ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.