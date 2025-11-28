Tarihi geçmiş 30 ton ürün yakalandı

İzmir'de "Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde son tüketim tarihi geçmiş ve yeniden satışa sunulacak 30 ton gıda ürününü ele geçirdi. İşletme mühürlendi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili NSosyal'den yaptığı paylaşımda, tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına göz açtırılmadığını vurguladı. İhbar üzerine yapılan denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirten Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.