Putin'den ABD mesajı: Nükleer testler konusunu gündeme getireceğiz

Putin, ABD ile görüşmede nükleer testler konusunu gündeme getireceğini söyledi."ABD'nin Ukrayna konusundaki önerisi diplomatik dile çevrilmeli" diyen Putin "Planın her maddesi tartışılmalı. Rusya, Ukrayna'daki çözüm için ABD planını ciddi şekilde tartışmaya hazır. Gelecek hafta ABD heyeti Moskova'ya gelmeli." ifadelerini kullandı.

Putin'den ABD mesajı: Nükleer testler konusunu gündeme getireceğiz

Putin, ABD ile görüşmede nükleer testler konusunu gündeme getireceğini söyledi.

Putin, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna çözümüne dair orijinal planını incelediğini bildirdi ve "Moskova, planın gelecekteki anlaşmaların temeli olabileceği konusunda hemfikir." dedi.

"ABD'nin Ukrayna konusundaki önerisi diplomatik dile çevrilmeli" diyen Putin "Planın her maddesi tartışılmalı. Rusya, Ukrayna'daki çözüm için ABD planını ciddi şekilde tartışmaya hazır. Gelecek hafta ABD heyeti Moskova'ya gelmeli." ifadelerini kullandı.

