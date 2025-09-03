Pakistan Belucistan’da miting sonrası patlama yaşandı: 13 ölü, 31 yaralı

Pakistan 'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, gerçekleştirilen mitingin sona ermesinin ardından Shahwani Stadyumu 'nun dışında şiddetli bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da patlama meydana geldi (AA)

İNTİHAR SALDIRISI MI?

Polis, patlamanın eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Olayla ilgili olarak intihar saldırısı ihtimali üzerinde durulurken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi ve saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.