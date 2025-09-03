PODCAST CANLI YAYIN

Pakistan Belucistan’da miting sonrası patlama yaşandı: 13 ölü, 31 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde miting alanı yakınında meydana gelen patlamada 13 kişi yaşamını yitirirken, 31 kişi yaralandı. Yetkililer olayın intihar saldırısı olabileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
Pakistan Belucistan’da miting sonrası patlama yaşandı: 13 ölü, 31 yaralı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, gerçekleştirilen mitingin sona ermesinin ardından Shahwani Stadyumu'nun dışında şiddetli bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da patlama meydana geldi (AA)Pakistan'da patlama meydana geldi (AA)

İNTİHAR SALDIRISI MI?

Polis, patlamanın eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini belirtti.

Pakistan'da patlama meydana geldi (AA)Pakistan'da patlama meydana geldi (AA)

SORUŞTURMA BAŞLADI

Olayla ilgili olarak intihar saldırısı ihtimali üzerinde durulurken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi ve saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Pakistanda sel felaketi: Ölü sayısı artıyorPakistanda sel felaketi: Ölü sayısı artıyor
Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti
İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
Zeytinyağından baharata pideden kıymaya! Bakanlık listeyi paylaştı: Ünlü marka yine hile yaptı
Epstein dosyası ABD’yi karıştırdı! Dosyalarda eksik var: Trump kendisini mi koruyor arkadaşlarını mı?
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer
Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! "Oda savaş alanına dönmüştü"
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
MEMUR MAAŞINA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI! Zam hesapları değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis, doktor...
Avcılar ve Beşiktaş'a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Kimler alındı?
EMEKLİYE 28 BİN 500 TL PROMOSYON | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davası! Savunmalar ortaya çıktı! Alaatin Köseler'in bilgisi dışında ihale yasak | Suçu birbirlerine attılar
Kim Jong Un 12 yaşındaki halefini Çin’de tanıttı! Gizemli kızı Kim Ju-ae ilk kez dünya sahnesinde
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimiyle şaşırttı: Hadise’ye benzetildi! İşte yeni mesleği ve son hali...