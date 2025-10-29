New York Times'ta Filistin depremi! 300'den fazla yazar ayrıldı

New York Times önünde Filistin protestosu, AFP

YAZARLARDAN NEW YORK TIMES'A FİLİSTİN TEPKİSİ

300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, NYT'ye yönelik yazı yazmama kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'deki Filistinliler evlerine dönerken ve İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü hava saldırıları, katliamlar ve açlıkla yarattığı yıkımın etkileri devam ederken, Batı olarak bizim sorumluluğumuz, suç ortağı kurumları bu suçlardan sorumlu tutmaktır. Silah üreticileri kadar medya da savaş makinesinin bir parçasıdır ve savaşı mümkün kılan ve sürdüren cezasızlık ve bağnazlığı üretir." ifadelerine yer verildi.