Japonya'nın ilk kadın başbakanı geliyor: İktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae oldu. Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı ve LDP lideri İşiba Şigeru'nun eylülde görevinden istifa edeceğini duyurmasının ardından iktidar partisi yeni liderini seçti.

Yarışta, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan ve son olarak eski Ekonomi Güvenliği Bakanlığı yapan Takaiçi'nin yanı sıra eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro ve Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa dahil 5 aday yer aldı. Başkent Tokyo'da yapılan liderlik seçiminde, LDP milletvekilleri ile ülke genelinde 47 eyaletten 700'e yakın delege oy kullandı.

Takaiçi, ikinci turda Japonya'nın eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro'yu geride bırakarak LDP'nin yeni lideri seçildi. Parti içi liderlik seçimlerinin ardından iktidar partisinin lideri olan Takaiçi'nin "Japonya'nın yeni başbakanı" olması bekleniyor. Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Takaiçi, kamuoyunda en çok destek gören isim olarak öne çıkıyor.

İŞİBA'NIN İSTİFASI

Başbakan İşiba, eylüldeki açıklamasında, temmuzdaki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişti. Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını dile getirmişti.

İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı. Mağlubiyete rağmen LDP'nin "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, "Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım." demişti.

DANIŞMAN MECLİSİ SEÇİMLERİ

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti. Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti. Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.

