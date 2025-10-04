Japonya'nın ilk kadın başbakanı geliyor: İktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı ve LDP lideri İşiba Şigeru'nun eylülde görevinden istifa edeceğini duyurmasının ardından iktidar partisi yeni liderini seçti.
Yarışta, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan ve son olarak eski Ekonomi Güvenliği Bakanlığı yapan Takaiçi'nin yanı sıra eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro ve Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa dahil 5 aday yer aldı. Başkent Tokyo'da yapılan liderlik seçiminde, LDP milletvekilleri ile ülke genelinde 47 eyaletten 700'e yakın delege oy kullandı.
Takaiçi, ikinci turda Japonya'nın eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro'yu geride bırakarak LDP'nin yeni lideri seçildi. Parti içi liderlik seçimlerinin ardından iktidar partisinin lideri olan Takaiçi'nin "Japonya'nın yeni başbakanı" olması bekleniyor. Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Takaiçi, kamuoyunda en çok destek gören isim olarak öne çıkıyor.