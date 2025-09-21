Prenses Akiko Karahantepe'yi inceliyor...

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Japonya İmparatorluk Ailesi'nin üyelerinden Prenses Akiko Mikasa Karahantepe'de incelemelerde bulundu

Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Japonya İmparatorluk Ailesi'nin üyelerinden Prenses Akiko Mikasa Karahantepe'de incelemelerde bulundu. Prenses Akiko Mikasa'ya Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Abdurahim Dusak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Kültür Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı. Prenses Akiko Mikasa, önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe ve Ayanlar Arkeolojik Kazı Alanı Açılış Töreni'ne katılmıştı


Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Taş Tepeler Projesi kapsamındaki Harbetsuvan ve Karahantepe kazı alanlarını ziyaret etti.

