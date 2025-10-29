İsrailli kruvaziyere Yunanistan’da Filistin protestosu şoku! O limana demirleyemedi

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Patra Limanı'nda protesto edildi, AA

GİTTİĞİ LİMANA DEMİRLEYEMEDİ

Filistin destekçisi grupların, Patra Limanı'nda İsrail karşıtı eylem çağrısı yapması üzerine rotasını değiştiren gemi, Mora Yarımadası'ndaki Katakolos Limanı'na yöneldi.

Gemiyi Patra Limanı'nda bekleyen eylemciler, rota değişikliğine rağmen, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti.