PODCAST CANLI YAYIN

İsrailli kruvaziyere Yunanistan’da Filistin protestosu şoku! O limana demirleyemedi

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer “Crown Iris”, Filistin protestosu ile engellendi. Yunanistan'ın Patra Limanı'na bugün gelmesi planlanan ancak tepkiler nedeniyle rotasını değiştiren, İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, liman değiştirmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrailli kruvaziyere Yunanistan’da Filistin protestosu şoku! O limana demirleyemedi

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer Filistin protestoları nedeniyle Yunanistan'da Mora Yarımadası'ndaki Patra Limanı'na demirleyemedi.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Patra Limanı'nda protesto edildi, AAİsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Patra Limanı'nda protesto edildi, AA

İSRALLİ TURİSTLERİ TAŞIYAN KRUVAZİYERE PROTESTO

Yunanistan'ın Patra Limanı'na bugün gelmesi planlanan ancak tepkiler nedeniyle rotasını değiştiren, İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Patra Limanı'nda protesto edildi, AAİsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Patra Limanı'nda protesto edildi, AA

İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" isimli kruvaziyerin bugün Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patra Limanı'na gelmesi bekleniyordu.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Patra Limanı'nda protesto edildi, AAİsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Patra Limanı'nda protesto edildi, AA

GİTTİĞİ LİMANA DEMİRLEYEMEDİ

Filistin destekçisi grupların, Patra Limanı'nda İsrail karşıtı eylem çağrısı yapması üzerine rotasını değiştiren gemi, Mora Yarımadası'ndaki Katakolos Limanı'na yöneldi.

Gemiyi Patra Limanı'nda bekleyen eylemciler, rota değişikliğine rağmen, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Patra Limanı'nda protesto edildi, AAİsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Patra Limanı'nda protesto edildi, AA

Filistin'i destekleyen pankartlar taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde limandan kent merkezine yürüdü.

"Crown Iris", dün de Mora Yarımadası'nın Kalamata Limanı'na gelmiş, burada Filistin destekçisi grupların protestolarıyla karşılaşmıştı.

CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazzede ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybettiCANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazzede ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
Koza Altın
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İdefix
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Kuruluş Orhan
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Türk Telekom
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de