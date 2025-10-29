İsrailli kruvaziyere Yunanistan’da Filistin protestosu şoku! O limana demirleyemedi

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer Filistin protestoları nedeniyle Yunanistan'da Mora Yarımadası'ndaki Patra Limanı'na demirleyemedi.
İSRALLİ TURİSTLERİ TAŞIYAN KRUVAZİYERE PROTESTO
Yunanistan'ın Patra Limanı'na bugün gelmesi planlanan ancak tepkiler nedeniyle rotasını değiştiren, İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.
İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" isimli kruvaziyerin bugün Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patra Limanı'na gelmesi bekleniyordu.