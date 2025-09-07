İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 64 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 87 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 64 bin 455'e, yaralı sayısının ise 162 bin 776'ya yükseldiğini açıkladı. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 387'ye ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.