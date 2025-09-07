PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 64 bini aştı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 64 bin 455’e, yaralı sayısı ise 162 bin 776’ya yükseldi. Son 24 saatte 87 kişi daha yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi:
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 64 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 87 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 64 bin 455'e, yaralı sayısının ise 162 bin 776'ya yükseldiğini açıkladı. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 387'ye ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze'de can kaybı 64 bini aştı (Fotoğraf AA arşiv)Gazze'de can kaybı 64 bini aştı (Fotoğraf AA arşiv)

87 CAN KAYBI

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 ölü ve 409 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 911 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 50 bin 735 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze enkaza döndü: İsrail sağlam bina bırakmadı, insanlar çadırlara sığındıGazze enkaza döndü: İsrail sağlam bina bırakmadı, insanlar çadırlara sığındı
Gazze enkaza döndü: İsrail sağlam bina bırakmadı, insanlar çadırlara sığındı

SİVİLLER HEDEFTE

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 416'a, yaralananların sayısının da 17 bin 709'a ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 455'e, yaralıların sayısının 162 bin 776'a yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze halkı hem açlık hemde hijyen sorunu yaşıyor (Fotoğraf AA arşiv)Gazze halkı hem açlık hemde hijyen sorunu yaşıyor (Fotoğraf AA arşiv)

AÇLIK ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 3'ü çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 138'i çocuk olmak üzere 387'ye yükseldiği belirtildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Türkiye - İtalya | CANLI
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor