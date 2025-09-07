İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 64 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 87 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 64 bin 455'e, yaralı sayısının ise 162 bin 776'ya yükseldiğini açıkladı. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 387'ye ulaştığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
87 CAN KAYBI
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 ölü ve 409 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 911 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 50 bin 735 kişinin yaralandığı kaydedildi.
SİVİLLER HEDEFTE
Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 416'a, yaralananların sayısının da 17 bin 709'a ulaştığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 455'e, yaralıların sayısının 162 bin 776'a yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
AÇLIK ÖLÜMLERİ ARTIYOR
Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 3'ü çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 138'i çocuk olmak üzere 387'ye yükseldiği belirtildi.