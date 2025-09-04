PODCAST CANLI YAYIN

Gazze enkaza döndü: İsrail sağlam bina bırakmadı, insanlar çadırlara sığındı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, şehir adeta harabeye döndü. Bombardımanlarla sağlam yapı bırakmayan İsrail, sivillerin sığınabileceği binaları da hedef aldı. 2 yıl önce ayakta olan caddeler artık enkaz yığını haline gelirken, yerinden edilen Filistinliler çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Su ve gıda erişimi engellenen bölgede, hastalık ve ilaç eksikliği nedeniyle bebek ölümleri artıyor. Dünya ise bu insanlık dramına sessiz kalmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi:
Katil İsrail Gazze'deki soykırıma devam ediyor. Masum insanları, çocukları, bebekleri öldüren katiller sürüsü abluka altındaki Gazze'ye su ve yiyecek girmesini de engelliyor. dünyanın her yerinden yükselen tepkilere rağmen kana doymayan terör devleti İsrail Gazze'deki binaları da yıkmayı sürdürüyor. İnsanların sığınacak bir yer bulmaması için sağlam tüm binalar bombalanıyor.

ENKAZ YIĞINI

Özellikle 7 Ekim saldırıları sonrasında tüm binaları bombalayan İsrail'in bu vahşeti fotoğraflara da yansıdı. Drone ile çekilen fotoğrafta 2 yıl öncesine göre şehrin hali ortaya çıktı. Gazze'deki Raşid caddesinde 2 yıl önce binaların ayakta, sokakların hareketli olduğu görülürken son fotoğrafa aynı bölgede şehrin bir enkaz yığınına döndüğü yansıdı.

ÇADIRLARA SIĞINDILAR

Binaların yıkılmasının ardından kalacak yerleri olmayan Filistinliler enkaz yığınları arasında yaşam mücadelesi verirken, bulabilenler de çadırlarda kalıyor. Yiyecek ve su bulamayan Filistinliler açlıktan ölürken, çocuklar ve bebekler arasında hastalık da giderek yayılıyor. İlaç da olmayınca özellikle bebek ölümleri artıyor. Dünya ise bu zulme hala sessiz.

