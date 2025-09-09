Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"

İSRAİL MÜZAKERE MASASINI VURDU!
Hamas'ın üst düzey yetkilisi, "Doha'daki müzakere heyetimiz, Başkan Trump'ın ateşkese dair önerisini değerlendirme toplantısındayken hedef alındı" duyurusu yaptı.
Takvim.com.tr gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
"ABD SALDIRIDAN 10 DAKİKA SONRA HABER VERDİ"
Katar Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada ABD'yi yalanladı. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiklerini açıkladı.
Öte yandan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz." dedi
Katar Dışişleri Bakanı, "İsrail, Doha’ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir ve bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze müzakerelerine ilişkin toplantısı sırasında gerçekleşti. Bugün yaşananlar devlet terörüdür, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimidir." Şeklinde konuştu.
Gazze müzakerelerinin Washington’un önerisini görüşmek üzere Doha’da devam ettiğini belirten Al Sani, İsrail’in bölgede kabadayılık yaptığını vurgulayarak, " İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor." İfadesini kullandı.
Al Sani, İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısıyla ilgili olarak dost ve kardeş ülkelerle temaslarda bulunduklarını ve atacakları adımları görüştüklerini kaydetti.
"BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY KENDİ TOPRAKLARINDA YAŞANMAYACAK"
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Trump, Katar'a böyle bir şeyin bir daha kendi topraklarında yaşanmayacağına dair güvence verdi" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.
Leavitt, ABD ordusunun Başkan Donald Trump yönetimini İsrail’in saldırısından öncede bilgilendirdiğini ifade ederek, "Bu, egemen bir ulusa yönelik tek taraflı bir bombardıman idi" dedi.
5 HAMAS ÜYESİ ÖLDÜ
Hamas, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırıda Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 5 üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının ilk anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.
NETANYAHU SALDIRI TALİMATINI DÜN VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada, Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi.
Açıklamada, "Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerine yer verildi.
Bu öğleden sonra saldırının gerçekleştirilme "fırsatının" ortaya çıkmasıyla güvenlik şefleriyle yapılan istişarenin ardından talimatın uygulanmasına karar verildiği iddia edildi.
Netanyahu ve Katz, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısının haklı olduğunu savundu.
"İSRAİL'İN SALDIRISI BARBARCA TERÖR EYLEMİ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."
DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
MÜZAKERE HEYETİ SAĞ KURTULDU
Hamas yetkilisi "Müzakere heyeti İsrail saldırısından sağ kurtuldu, bazı yaralılar var" açıklamasında bulundu.
Bir başka yetkili ise "Liderimiz Al Hayya'nın oğlu şehit oldu" dedi.
KATAR ASKIYA ALDI!
Katar, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuğu askıya aldığını açıkladı.
KALLEŞ SUİKAST KALLEŞ PLAN!
İsrail'in Doha'daki kalleş saldırısının altından sinsi bir plan çıktı.
Önce Trump çıktı "ateşkes" önerisi sundu. Bu vesileyle Hamaslıların bir araya gelmesi sağlandı.
Sonra da İsrail tek lokasyonda toplanan heyeti bombaladı.
NETANYAHU: İSRAİL TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYOR
İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail'in Doha'daki saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.
Netanyahu'nun ofisi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın en üst düzey terörist liderlerine yönelik bugün gerçekleştirilen eylem, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur" ifadelerine yer verdi.
Netanyahu, “İsrail başlattı, İsrail yürüttü ve İsrail tüm sorumluluğu üstleniyor" dedi.
"SUİKASTTAN SAĞ KURTULDULAR"
Katar merkezli Al Jazeera: Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.
KATAR DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Katar Dışişleri Bakanlığı, güvenlik, sivil savunma ve ilgili makamların olayla derhal ilgilenmeye başladığını ve sonuçlarını kontrol altına almak ve bölge sakinlerinin ve çevre bölgelerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını teyit etti
"TRUMP SALDIRIYA YEŞİL IŞIK YAKTI"
İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'in Katar'da Hamas'a yönelik saldırıyı Washington'a bildirdiğini ve tam destek verdiğini belirtti. Katar ise, İsrail saldırısını sert bir dille kınayarak, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyelerinin ikametgahını hedef alan saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirdi.
İSRAİL'DEN "HALİL EL HAYYA" İDDİASI
İsrail merkezli Kanal 14'e konuşan İsrailli yetkili:
Katar'daki saldırıda Halil el-Hayya gibi üst düzey Hamas liderleri hedef alındı.
HAMAS: MÜZAKERE MASASI VURULDU
Al Jazeera'ye konuşan Hamas’ın üst düzey yetkilisi:
Doha’daki müzakere heyetimiz, Başkan Trump’ın ateşkese dair önerisini değerlendirme toplantısındayken hedef alındı.
El Arabiya kaynakları, İsrail'in Doha'daki saldırısının, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki Amerikan önerisine yanıt niteliğindeki önerisini görüşen bir Hamas müzakere heyetini hedef aldığını doğruladı
İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
İsrail ordusu ve Shin Bet'ten gelen son dakika açıklamasında "Kısa süre önce Hamas'ın üst düzey liderlerine yönelik hedefli bir saldırı gerçekleştirdik" ifadeleri yer aldı.
Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-İsrail Ordusu ve Şin Bet, Hava Kuvvetleri aracılığıyla kısa bir süre önce Hamas terör örgütünün üst düzey liderliğini hedef alarak saldırı düzenledi.
-Hedef alınan örgüt yöneticileri, yıllardır terör faaliyetlerini yöneten ve 7 Ekim katliamının icrasından ve İsrail Devleti’ne karşı yürütülen savaşın yönetiminden doğrudan sorumlu kişilerdir.
-Saldırı öncesinde, masum sivillere zarar verilmesini en aza indirmek amacıyla hassas mühimmat ve ek istihbarat bilgileri kullanılması dahil bir dizi önlem alındı.
-İsrail Ordusu ve Şin Bet, 7 Ekim katliamından sorumlu Hamas terör örgütünü bertaraf etmek için kararlılıkla operasyonlarını sürdürecektir.
İSRAİL'DEN HAMAS'A SUİKAST
İsrail medyası, Doha'daki saldırıda Halid Meşal'in hedef alındığını yazdı.