İsrail'in Dürzi oyunu! Suriye'de işgal hazırlığı

Tel Aviv yönetiminin gelecek haftalarda, Dürzi toplumuna yatırım yapmaya yönelik kapsamlı bir plan sunma hazırlığı içinde olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, eğitim gören Dürzilerin Süveyda'ya dönerek bir itfaiye istasyonu kuracağı belirtildi. İsrail'in eğitim görmesi için ülkeye getireceği Suriyeli Dürzilerin, bil gi, ekipman ve itfaiye araçlarıyla ülkelerine döneceği kaydedildi.

Durzi gruplar ve İsrail askerleri (AA)İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir' in İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ile koordinasyonunda yürütülen girişimin, Tel Aviv yönetiminin gelecek haftalarda sunmayı planladığı Dürzi toplumuna yatırım yapmaya yönelik kapsamlı planın parçası olduğuna dikkat çekildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir (AA)Plan kapsamında İsrail'de ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Dürziler ile Suriye'nin güneyindeki Dürziler arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. Eğitim programına göre Suriyeli Dürziler, 3 haftalık yoğun bir kursla, itfaiye ve kurtarma sistemleri için gelişmiş simülatörlerde eğitim alacak, eğitimin tamamlanmasının ardından Suriye'ye dönecek ve Süveyda kentinde bir istasyon kuracak.

İsrail'de karmaşık durumlara karşı eğitilecek olan Suriyeli 17 Durziye verilecek eğitimlerle İsrail'in casusluk faaliyetlerini yürüteceği değerlendiriliyor.

Dürzi silahlı grup (Takvim.com.tr)

⁠ İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı. Su riye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in Suriye topraklarında ilerleyen işgalinin görüntüsü (AA)

İsrail, ülkenin güneyindeki Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerde bulunmuştu.