Siyonist basından Başkan Erdoğan’a karşı ittifak çağrısı! Suriye’de Dürzi oyunu

Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed el Şara yönetimi teröre karşı Türkiye ile birlikte adımlar atarken İsrail'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ittifak çağrısı geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHA

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI İTTİFAK ÇAĞRISI

The Times of Israel açıkça Türkiye ve Başkan Erdoğan'a karşı ittifak çağrısı yaparken "Erdoğan'ın aşırı milliyetçi koalisyonunun emperyalist emellerine karşı koymak için, Yahudiler, Kürtler, Dürziler ve Aleviler arasında hayatta kalmak için ortak çıkarlara dayanan ve karşılıklı güven ve sorumluluk temelinde çok boyutlu bir ittifak hiç bu kadar acil olmamıştı." İfadelerini kullandı.

Times of Israel

HEDEFLERİ ŞARA: ERDOĞAN'IN DOSTI İSRAİL'İN DÜŞMANI

Türkiye'nin ve Suriye'deki yeni yönetimin İsrail'e karşı tehdit oluşturduğunu yazan Times of Israel, "Erdoğan rejiminin mevcut müttefiki olan el Şara'nın İsrail'e karşı derin bir düşmanlık beslediğini vurgulamak önemlidir. Türkiye tarafından desteklenen El-Şara ve güçleri, İsrail'i her an hedef alabilir." İfadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

İTTİFAKTA DÜRZİ VURGUSU

Siyonist gazete Türkiye karşıtı ittifakta Yahudi ve Kürtlerin yanı sıra özellikle Dürzilere vurgu yaptı ve sözde Dürzilerin tehlike altında olduğunu iddia etti. Türkiye'nin NATO gibi Avrupa kurumlarına entegre olduğunu belirten Times of Israel, jeopolitik konumu dolayısıyla da tehdidin büyük olduğunu belirtti.

Dürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, Reuters

Türkiye'yi hadsizde "emperyalist" olarak nitelendiren gazete; "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kürtleri " doğal müttefikler " olarak tanımlayarak, bu ittifaka doğru atılan ilk cesur adımı işaret etti. Bu bağlamda, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in hem Dürzilere hem de Kürtlere dostluk eli uzatmaya hazır olduğunu ifade etti." İfadelerini kullandı.

Şeyh Muvakaf Tarif ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

DÜRZİLERDEN İŞGAL ALTINDAKİ GOLAN'A ZİYARET

Peki bu süreçte Suriye'de neler oluyor? İşte Dürziler'in son hamlesi…

Dürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, Reuters

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, bölgede terörü bitirmek için YPG elebaşı Ferhad Abdi Şahin'le anlaşma imzaladıktan hemen sonra İsrail'den Suriye'ye tehditler gelmeye başladı.

Anlaşmanın ardından İsrail Suriye'de devrik diktatör Beşar Esad rejiminin artıklarıyla provokasyona girişirken "üst düzey" Suriyeli Dürziler İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etti. 52 yıl sonra ilk kez İsrail'i ziyaret eden 100 kişilik Dürzi heyeti İsrail bayrağı altında poz verdi.

Dürziler 14 Mart 2025'te kuzey İsrail'de Dürzi toplumu için kutsal bir yer olan Nabi Shuayb Türbesi'ni ziyaret ettiği gün toplandılar, Reuters

SURİYE'DE DE GAZZE'DE DE İSRAİL'İN PİYONU

İsrail Dürzileri Suriye'yi kantonlara bölmek için kullanıyor. Dürzilerin İsrail için yaptıkları Suriye ile de kalmıyor. Suriye, İsrail, Filistin ve Lübnan'da yaşayan Arap azınlık Dürziler, İsrail ordusuna da katıldı ve Gazze'ye yönelik saldırılarda yer aldı.

AYAKLANMADAN SONRA TEL AVİV ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cuma günkü ziyaret, İsrail'in Dürzilere verdiği desteğin son işareti oldu. Tel Aviv daha önce Dürzilerin haklarının korunması için çağrı yapmıştı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz bu hafta Suriye'deki Esad kalıntılarının ayaklanmasına karşı yeni Şam yönetiminin operasyonunun ardından sınır hattının diğer tarafındaki Dürzilerin Golan Tepeleri'ne iş amaçlı girmelerine izin verileceğini ve hatta İsrail'in bu topluluğu savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Golan'da İsrail işgali, EPA