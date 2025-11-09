İsrail'in "Cilad" kampındaki Filistinli tutuklular insanlık dışı koşullarda muamele görüyor!

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi içinde kurulan "Cilad" kampında tutulan onlarca Filistinli tutuklunun "felaket koşullarda" yaşadığını bildirdi. Cemiyetin ismini açıklamadığı avukatının aktardığı bilgilere göre, "Cilad kampında 100 ila 120 tutuklu son derece ağır şartlar altında" yaşıyor.

Cezaevi yönetiminin, tutukluları tecrit, darp ve elektrikle işkenceyle cezalandırdığını kaydeden avukat, özellikle Muhammed el-Kadı ve Ali Ebu Atiye isimli Filistinli tutukluların işkence gördüğünü aktardı.



İsrail askerleri Filistinli çocukları gözaltına alıyor (AA)

Avukat, ziyaret sırasında gözlemlerine dayanarak, tutukluların elleri ve ayakları bağlı, gözleri kapalı şekilde başları öne eğik halde yürümeye zorlandıklarını aktardı. Kampın hijyen koşullarının da son derece kötü olduğu belirtildi.

İsrail hapishaneleri (AA)

TUTUKLULUK MUAMELESİ ADI ALTINDA GÖRÜLEN İŞKENCE

Tutukluların ciddi kıyafet ve temizlik malzemesi eksikliği yaşadığı, gömlek ve iç çamaşırlarını haftada bir kez değiştirmelerine izin verildiği, pantolonlarının ise sadece yırtıldığında yenilendiği, birçok tutuklunun aylarca aynı pantolonu giymek zorunda kaldığı aktarıldı.



Tutukluların, sabah ve akşam yapılan en fazla 20 dakika olan istirahat saatlerinde, dışarıda soğuk suyla banyo yaptıkları, şampuan yerine bulaşık deterjanı kullandıkları, çoğu zaman sadece ekmek ve yoğurtla beslendikleri kaydedildi.



Uyuma koşullarının da son derece zorlayıcı olduğu, demir karyolaların üzerinde serili çok ince süngerler üzerinde uyuyan tutuklulara yalnızca bir battaniye ve haftalar sonra değiştirilen çoğunlukla temiz olmayan bir havlu verildiği ifade edildi.



Bazı tutukluların, odaların küçüklüğü nedeniyle yerde uyuduğu, kampın demir pencerelerinden içeri giren soğuk hava ve yağmur nedeniyle yaşam koşullarının daha da güç bir hale geldiği ifade edildi.



Cezaevi yönetiminin tutukluların kaldığı odalara her gün baskınlar düzenlediği, en ufak gerekçelerle dahi tutukluları cezalandırdığı belirtildi.

Tutukluların, günde dört kez gerçekleştirilen sayımlarda diz çökmeye zorlandığı kaydedildi.



İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 binden fazla Filistinli tutuluyor. Bu kişiler, İsrailli ve Filistinli insan hakları kuruluşlarına göre, işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ağır ihlallere maruz kalıyor, birçok tutuklu bu nedenlerle hayatını kaybediyor.



Gazze'deki soykırımın başlamasıyla birlikte insan hakları örgütleri, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ağır ihlaller gerçekleştirdiğini, işkence ve darp nedeniyle ölümler yaşandığını, tutukluların yiyecek, su, temizlik ve giysi ihtiyaçlarından yoksun bırakıldığını sık sık raporlamıştı.